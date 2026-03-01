Sanremo, riflettori sull’agrigentino Marco Celauro e “Sicilia The Festival”

Il talento della provincia di Agrigento brilla nella Città dei Fiori. Marco Celauro, con il suo emozionante brano “Il tuo amore” (scritto da Massimiliano Siragusa), ha conquistato il gradino più alto del podio al Sanremo Christian Music Festival 2026. Questa kermesse, che ogni anno porta la musica della fede nel cuore pulsante della settimana sanremese, ha incoronato l’artista siciliano al termine di una competizione intensa e di altissimo livello. La vittoria di Celauro rappresenta il culmine di un percorso iniziato con una selezione molto rigorosa, oltre 200 brani presentati da artisti provenienti da tutta Italia. Dopo una prima scrematura, solo 20 canzoni sono riuscite a raggiungere le fasi finali del festival. La tensione è aumentata durante le eliminatorie, che hanno ridotto il numero a soli 10 finalisti. Il momento decisivo è arrivato sabato 28 febbraio 2026 alle 12:30, nella prestigiosa cornice de “Il Salotto delle Celebrità”. L’evento, trasmesso in diretta nazionale su BoomChannel e sui canali Sky, ha visto i finalisti sfidarsi in un’atmosfera carica di emozione. Dopo aver ascoltato le dieci performance, la giuria di esperti e critici musicali non ha avuto dubbi, l’interpretazione magistrale di Celauro ha meritato il verdetto finale. Per Marco Celauro, questa è stata una grande occasione di ritorno, essendo la sua seconda partecipazione alla manifestazione. Se la precedente esperienza gli aveva dato visibilità, questa edizione ha segnato la sua definitiva consacrazione come voce di punta della musica cristiana contemporanea. Celauro è riuscito a unire la profondità del testo di Siragusa con una vocalità potente, dimostrando che il messaggio spirituale può parlare un linguaggio moderno e universale.



Oltre all’impegno sul palco, Marco ha vissuto la trasferta ligure in una duplice veste. Non era a Sanremo solo come concorrente, ma anche come cronista che accompagna il Festival della Canzone Italiana. Attraverso il format “Sicilia The Festival”, ha documentato il dietro le quinte della kermesse con interviste esclusive e dirette quotidiane. In questa avventura giornalistica è stato affiancato dai colleghi Marco La Mendola, Patti Mirko con il figlio Giuseppe (in arte Giupy Sax), portando nelle case dei siciliani l’atmosfera unica della settimana più attesa dell’anno. L’annuncio della vittoria è stato accolto con un’ovazione e ha fatto immediatamente il giro dei social, rendendo orgogliosa l’intera comunità agrigentina. Con questo trofeo, Marco Celauro non porta a casa solo un titolo prestigioso, ma la consapevolezza di aver lasciato un segno indelebile nel panorama musicale sanremese del 2026.

