Sanremo Rock, Giuseppe Simone vola alla finale regionale: la band favarese in gara con “Una vita da rock star”

Il cantante rock Giuseppe Simone si qualifica per la selezione regionale di Sanremo Rock per volare nella città dei fiori. Se convincerà gli esperti, volerà alla finalissima del 21 settembre 2021 a San Remo.

Sarà una stagione ricca di appuntamenti per la giovane band favarese, composta da Giuseppe Simone alla voce, Stefano Filorizzo al basso, Andrea Montalbano e Leonardo Aleo alle chitarre, Daniele Aleo alla batteria e Calogero Lupo alle tastiere. Il momento positivo del gruppo musicale – che ha pubblicato i primi inediti “UNA VITA DA ROCK STAR” e “IL MIO CUORE OSCURO” – culminerà nella partecipazione alle fasi finali Regionali del festival “Sanremo Rock” che si svolgerà a fine luglio, come unica band agrigentina ad avere l’onore di suonare in questa vetrina nazionale ed internazionale per chi coltiva l’attitudine rock. Il cantante rock Giuseppe Simone con la sua band si esibiranno per la finale regionale di fronte a una giuria qualificata, e se convinceranno gli esperti voleranno alla finalissima del 21 settembre nella Città dei Fiori.

Prima di questo appuntamento rilevante, però, il 21 giugno prossimo è in uscita su tutti i Digital Store il suo primo album dal titolo “RITORNO DALL’INFERNO” con all’interno nove canzone autobiografici.