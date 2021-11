SANTA ELISABETTA. AUTOMOBILISTA FERMATO AD UN POSTO DI CONTROLLO. DEVE SCONTARE UN ANNO DI RECLUSIONE. ARRESTATO 

Nel pomeriggio di ieri –7 novembre- una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Santa Elisabetta, impegnata in un servizio di perlustrazione del centro abitato, ha proceduto al controllo del conducente dell’autovettura ford kuga con targa straniera. I preliminari accertamenti eseguiti sul conto dell’uomo, un 46enne originario di Palermo, residente in Germania, muratore, hanno rilevato l’esistenza a carico dello stesso di un provvedimento di esecuzione per la carcerazione, emesso nell’aprile scorso, dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Palermo. Il tale doveva espiare la pena di un anno di reclusione, poiché ritenuto responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Fatti commessi a partire dal 2013 a Palermo. L’uomo è stato arrestato e associato alla Casa circondariale di Agrigento ove rimarrà a disposizione della competente A.G.