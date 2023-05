Santa Margherita Belice celebra la Festa della Repubblica con Musei e visite guidate gratuite

Santa Margherita Belice, conosciuta come la città del Gattopardo, si unisce alle celebrazioni della Festa della Repubblica offrendo l’accesso gratuito e visite guidate ai suoi due musei comunali. Questa iniziativa fa parte del progetto nazionale “Musei e visite guidate gratuite”, promosso dal Ministero della Cultura per la valorizzazione turistica.

Il Museo del Gattopardo e il Museo della Memoria saranno aperti con gli orari speciali di 10.00-13.00 e 15.30-18.30. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare le ricchezze storiche e culturali di Santa Margherita Belice, immergendosi nelle sue tradizioni e nella sua memoria collettiva. Per rendere ancora più speciale questa giornata dedicata alla cultura, la Cooperativa Terra Nostra, ente gestore del Parco del Gattopardo, offrirà una degustazione dei prodotti tipici locali della città del Gattopardo. Per partecipare, sarà necessario prenotare chiamando il numero 3392250855 o il 3339544979.



Questa iniziativa è un’opportunità unica per i residenti e i visitatori di Santa Margherita Belice di scoprire e apprezzare il patrimonio culturale della città. Grazie all’accesso gratuito ai musei e alle visite guidate, tutti potranno immergersi nella storia e nell’arte di questa affascinante comunità. La celebrazione della Festa della Repubblica assume un significato ancora più profondo con l’apertura dei musei, che diventano dei luoghi di incontro e di condivisione della cultura e della memoria collettiva. Questa iniziativa rappresenta anche un importante strumento per promuovere il turismo culturale e valorizzare le tradizioni locali. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica a Santa Margherita Belice il 2 giugno. Immergetevi nella storia, assaporate i prodotti tipici e lasciatevi affascinare dalla bellezza di questa città del Gattopardo.