Santa Margherita celebra la bellezza e il talento: Asia Crapanzano è Miss Gattopardo

Asia Crapanzano è stata incoronata Miss Gattopardo, un riconoscimento che celebra la memoria di Claudia Cardinale e il Premio Tomasi di Lampedusa. L’evento si è tenuto a Santa Margherita di Belice, la città del Gattopardo, e ha reso omaggio all’indimenticabile attrice protagonista del film ispirato al capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Asia insegnante/assistente tecnico della scuola della Crazy Dance Studio, ha conquistato il titolo principale grazie al supporto del Tour del Principe (Accademia Italia Film) guidato dal prof. Giuseppe Gaudenzi e dalla dott.ssa Concetta Abruzzo.



Le ragazze della scuola si sono distinte in diverse categorie: Siria Crapanzano ha vinto il titolo di Miss Girl Talent del Gattopardo, mentre Ivonne Crapanzano ha ottenuto quello di Miss Baby Parco Letterario del Gattopardo. Viola Contino ha raggiunto il secondo posto nella categoria Miss Teenager Parco Letterario del Gattopardo, con Manila Nobile al terzo posto. Il primo posto in questa categoria è andato a Miriam Mendolia Calella e Miss parco letterario del Gattopardo a Francesca Arganese.



In totale, cinquanta partecipanti hanno preso parte al concorso, che ha celebrato bellezza, talento e cultura nel cuore della Sicilia. Un attestato di partecipazione e l’accesso all’Accademia Italia Tour del Principe Gaudenzi sono stati conferiti anche ad Aurora Modica, Aurora Lupo, Krizia Schifano, Aurora Cusumano, Giulia Falsone, Emma Puccio Aurora Quaranta e Carla Simone. L’evento non è stato solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per mettere in luce il talento dei giovani e il profondo legame tra arte, letteratura e tradizione siciliana. Ogni sorriso e ogni esibizione hanno rivelato l’orgoglio di appartenere a una terra che continua a ispirare cultura e bellezza.

