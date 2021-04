Sanzionati possessori autoveicoli elevando verbale di € 14.000,00

Lo scorso fine settimana la Polizia di Stato ha proceduto al sequestro di 16 autovetture sprovviste di copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 193 del C.D.S.

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canicattì, in servizio di pattuglia automontata, hanno sanzionato i possessori degli autoveicoli elevando verbali pari ad € 890,00 cadauno, per complessivi € 14.000,00 circa.

Le auto in questione risultavano parcheggiate nella pubblica via, e 13 di esse risultavano appartenenti ad un rivenditore di auto usate.

Nella giornata di sabato, inoltre, il predetto personale ha rinvenuto due autovetture Fiat Grande Punto che erano state rubate entrambe a Racalmuto qualche giorno addietro.

Le macchine, dopo gli accertamenti della Polizia Scientifica, sono state restituite ai legittimi proprietari.