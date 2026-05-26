Sarà Petralia Soprana, nel cuore delle Madonie, a ospitare la finalissima play-off tra Akragas e Valderice.

La sfida che vale la promozione in Eccellenza si giocherà domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio “Trinità”, impianto distante circa 110 chilometri da Agrigento. Una trasferta ricca di fascino ma anche di insidie per i biancazzurri, chiamati a giocarsi tutto in novanta minuti — o forse di più — su un campo molto curato e organizzato, dotato di due settori distinti per le tifoserie. Sarà una finale secca: chi vince conquista l’Eccellenza. Per assistere alla partita il costo del biglietto sarà di 10 euro. L’Akragas si prepara così all’ultimo atto della stagione, accompagnata dal calore dei propri tifosi che anche stavolta sono pronti a seguire la squadra lontano da casa, sulle montagne delle Madonie, per continuare a inseguire il sogno biancazzurro.