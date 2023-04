Sasà Salvaggio fa il pienone in piazza Cavour. Una serata di spettacolo, cultura e moda

La piazza Cavour di Favara è stata completamente invasa da una folla di migliaia di persone ansiosi di assistere allo spettacolo di Sasà Salvaggio, tenutosi ieri sera. L’evento è stato inaugurato dai saluti del Sindaco Antonio Palumbo e del presidente del consiglio Miriam Mignemi. La serata è stata molto movimentata, con la brillante coordinazione delle sfilate di moda di Angelo Palermo, l’esibizione dell’artista Lillo Crapanzano in un duetto con la cantante Tania Vinciguerra, eseguendo un tipico brano siciliano di Lillo Crapanzano dal titolo “E’ beddra la me terra”, accompagnati dall’orchestra “Insieme Folk” (video sotto), l’interpretazione del duo “Li Causi”, la scuola di danza “Crazy Dance Studio”, lo sketch comico “Le tre comari”, interpretato da Gino Sorce, Stefania Bellavia e Lia Tinaglia, l’esibizione di Denise Lombardo con la canzone “Nicuzza” di Rosa Balestrieri.



Inoltre, l’artista Gino Sorce ha presentato un quadro Reverse Art, creando un momento artistico particolarmente interessante per il pubblico. Tuttavia, la serata ha visto molti altri eventi ma il punto culminante della serata è stato lo show di Sasà Salvaggio, che ha attirato una folla entusiasta in piazza Cavour. L’artista ha saputo coinvolgere il pubblico con la sua simpatia, regalando una serata indimenticabile a tutti i presenti. La piazza, gremita di persone di ogni età, ha visto la partecipazione di famiglie intere, gruppi di amici e turisti, tutti uniti dalla passione per la musica e lo spettacolo. L’evento è stata anche un’opportunità per la città di promuovere la sua cultura e la sua arte, attraverso la partecipazione di artisti locali e la presentazione di opere d’arte.



La serata in piazza Cavour è stato un grande trionfo, grazie alla vasta gamma di attività proposte e alla partecipazione del pubblico, ma un ringraziamento speciale va ad Antonella Airò, che ha orchestrato il tutto nel contest InfioRosa 2023. Questa serata ha dimostrato che l’arte e lo spettacolo hanno il potere di unire le persone, creando un’atmosfera di gioia e comunione.