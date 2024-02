Scherma, IV prova circuito nazionale master – Argento per Marina Savona (discobolo) 

Ottimo secondo posto della saccense Marina Savona nella IV prova nazionale Master di sciabola che si è svolta ad Albignasego, in provincia di Padova. Una due giorni che ha visto sulle pedane venete ben 633 atleti in competizioni di ottimo livello.

La rappresentante della Discobolo Sciacca, ancora una volta in finale, ha perso il confronto decisivo con Giulia Quagliozzi del Circolo scherma Vicenza.

Per il circuito Master adesso si attende la quinta prova nazionale che si dividerà il 3 marzo tra Cavatigozzi, in provincia di Cremona per il fioretto e la sciabola, mentre la spada sarà in scena a Busto Arsizio (Varese) tra il 9 ed il 10 marzo. Queste due saranno le ultime due tappe del circuito prima dei Campionati Italiani che si svolgeranno a Verona dal 30 maggio al 2 giugno.

“Marina ha dimostrato la sua determinazione e la tenacia che l’hanno sempre contraddistinta in tutti questi anni di agonismo – dice il tecnico Pippo Simone Vullo – ha ceduto in finale per stanchezza, partita con un volo mattutino alle 7 del mattino dello stesso giorno della gara, ha poi affrontato un doppio girone e le rispettive dirette. Non c’era inoltre supporto tecnico, proveremo alla prossima gara a portare la massima posta in palio a casa”.

Dagli Assoluti arrivano altre belle notizie per la scherma saccense: Siria Mantegna è entrata nella “Top Player” della sciabola femminile. Come in campo giovanile con Maria Vittoria Rossi , anche tra i senior la Discobolo si conferma tra le migliori società d’Italia.