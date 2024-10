“Sciacca al TTG di Rimini 2024: ospitalità diffusa ed esperienze autentiche per il turismo 2025

Rimini, [09/10/24] – Dopo il successo alla WTM di Londra 2023 e alla BIT di Milano 2024, Sciacca continua a promuovere il proprio territorio al TTG Travel Experience di Rimini 2024, con un’offerta turistica che guarda al 2025. Grazie al lavoro della Cooperativa Identità e Bellezza, Sciacca si presenta come destinazione ideale per un turismo fatto di esperienze immersive, ospitalità diffusa e una forte connessione con la comunità locale. La partecipazione al TTG rappresenta un’opportunità cruciale per incontrare nuovi buyer e consolidare i rapporti con i partner esistenti, promuovendo Sciacca come meta per un pubblico sempre più interessato a un turismo empatico ed esperienziale. Durante la fiera, presso lo spazio CNA Sicilia, sarà tenuto lo speech dal titolo “Sciacca e il Museo Diffuso dei 5 Sensi: una nuova frontiera di turismo empatico”, dove verranno presentate le potenzialità del territorio.

Al centro dell’offerta turistica di Sciacca per il 2025 c’è:

– l’ospitalità diffusa, un concetto che invita i viaggiatori a vivere il territorio in modo autentico, alloggiando nelle varie strutture ricettive della città immerse nel tessuto sociale della città.

-una vasta gamma di esperienze autentiche: dando la possibilità ai visitatori di immergersi nelle tradizioni locali e bellezze naturali, partecipando a percorsi sensoriali che coinvolgono i cinque sensi, ad esempio prendendo parte a laboratori artigianali, come quelli dedicati alla celebre ceramica saccense

-Eccellenze enogastronomiche: offrendo percorsi culinari che esaltano i prodotti locali come il pesce fresco, i grani antichi siciliani, l’olio d’oliva e il vino, nonché i prelibati dolci che raccontano la tradizione culinaria della Sicilia.



“La presenza di Sciacca al TTG di Rimini 2024 non è solo un evento, ma un’importante occasione per rafforzare il nostro ruolo come meta turistica di riferimento per il 2025,” afferma Tony Russo, Presidente della Cooperativa Identità e Bellezza. “Con l’ospitalità diffusa e le esperienze immersive che offriamo, vogliamo invitare i visitatori a esplorare la Sicilia in un modo completamente nuovo. Qui, ogni angolo racconta una storia e ogni interazione è un’opportunità per entrare in contatto con la nostra comunità e le sue tradizioni. Sciacca non è solo una destinazione, ma un viaggio sensoriale che arricchisce l’anima e connette le persone, rendendo ogni visita un’esperienza indimenticabile.”

Con la partecipazione al TTG, Sciacca si prepara quindi a rafforzare la sua immagine a livello internazionale, puntando su un turismo empatico, esperienziale e trasformativo, ideale per chi cerca non solo una destinazione, ma un viaggio ricco di emozioni e di scoperte autentiche.