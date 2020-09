Sciacca: arresto di un cittadino saccense per detenzione di marijuana ai fini di spaccio.

Stanotte, a Sciacca, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato F.P., 22enne cittadino saccense, per detenzione ai fini di spaccio.

L’attenzione dei militari, impiegati per il normale pattugliamento del territorio, veniva richiamata dalle grida provenienti da un appartamento a loro ben noto, abitandovi F.P., conosciuto dai Carabinieri per i suoi problemi con la Giustizia. Entrati nell’abitazione e vedendo il ragazzo molto agitato, evidentemente per la discussione avuta poco prima con qualcuno dei suoi familiari, i Carabinieri decidevano di perquisire l’appartamento e così trovavano, nascoste in un’intercapedine del muro e in un armadio, cinque buste in cellophane trasparente di cui quattro contenenti in totale circa 360 grammi di marijuana e la quinta con all’interno circa 4.500 euro, in banconote di vario taglio, presumibile frutto del presunto traffico di droga.

I militari ora stanno cercando di ricostruire l’eventuale rete di “clienti” di F.P. per comprenderne il giro di affari.