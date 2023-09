Sciacca: Be.CULTOUR Policy Learning Lab & Study Visit

Nelle giornate del 21 e 22 settembre 2023 si svolgerà a Sciacca, presso il Convento San Francesco, il Be.CULTOUR Policy Learning Lab & Study Visit, evento di Be.CULTOUR in collaborazione con il Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca che ha l’obiettivo di esplorare l’implementazione del progetto Museo Diffuso della comunità di Sciacca e delle sue ricadute in termini di sviluppo e crescita. Le due giornate di lavori saranno caratterizzate anche da workshop sulle strategie di place-branding delle 6 destinazioni pilota interessate dal progetto e sulle tematiche legate all’economia circolare e alla sostenibilità. Tra i temi di discussione anche la digitalizzazione dei sistemi nel settore turistico, innovative business and financial models, strategie innovative per tutelare il patrimonio culturale e altro ancora. Verranno accolti circa 45 ospiti provenienti da tutta Europa. Presenti al tavolo dei lavori per raccontare le loro esperienze anche l’Organizzazione Periferica di Mazara del Vallo e il Sindaco di Sambuca di Sicilia Giuseppe Cacioppo.

«Un’altra occasione di confronto con realtà leader del settore turistico e best practices dalla quale trarre nuove risorse e motivi di crescita» afferma la Presidente del MD5S Viviana Rizzuto.

Il Museo Diffuso dei 5 Sensi fa parte di parte della rete internazionale di Be.CULTOUR, progetto gestito dall’IRISS – l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del CNR e da ERRIN – European Regions Research and Innovation Network. L’ obiettivo generale di Be.CULTOUR è co-creare e testare innovazioni sostenibili incentrate sull’uomo per il turismo culturale circolare attraverso reti/metodologie di innovazione collaborativa e strategie di investimento migliorate.