SCIACCA. CONTRASTO STUPEFACENTI. DUE ARRESTI    

Nella serata di ieri – 12 novembre- una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sciacca, nel corso di un servizio del controllo del territorio, ha arrestato un uomo ed una donna trovati in possesso di un considerevole quantitativo di droga di diversa specie. I Carabinieri durante un posto di controllo in Via Ferraro hanno proceduto a fermare l’autovettura Fiat 500 con un ragazzo ed una ragazza a bordo che alla vista dei militari tentava di allontanarsi con una manovra repentina di retromarcia. L’autovettura dopo essere stata fermata veniva sottoposta a controllo. La perquisizione veicolare e personale consentiva di rinvenire circa 10 gr. di marijuana e la somma in contanti di euro 360,00. La perquisizione veniva estesa presso la loro abitazione ove venivano rinvenuti ulteriori gr. 60 di analoga sostanza e 10 gr. di hashish, oltre alla somma in contanti di euro 860,00 costituita da banconote di piccolo taglio. La droga ed il denaro, ritenuto il provento dell’attività di spaccio, venivano sequestrati. Su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca l’uomo di 28 anni, residente del posto, disoccupato e la ragazza di 25 anni anche lei residente a Sciacca, nubile disoccupata, venivano collocati agli arresti domiciliari presso la loro abitazione in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto operato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.