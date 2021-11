SCIACCA. CONTROLLI REDDITO DI CITTADINANZA. DENUNCIATE 9 PERSONE.

Nella mattinata di ieri -3 novembre- a conclusione di una articolata attività d’indagine, finalizzata al contrasto dell’indebita percezione del reddito di cittadinanza, i Carabinieri della Stazione di Sciacca, hanno denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica, ben 9 cittadini italiani, tutti residenti nella città delle Terme. I soggetti denunciati sono ritenuti responsabili, in concorso con i rispettivi familiari, di indebita percezione del reddito di cittadinanza, in quanto hanno omesso di comunicare all’INPS di essere sottoposti a misure cautelari personali, continuando quindi a percepire il sussidio in maniera illecita. Il danno economico è stato quantificato in circa 80 mila euro che gli interessati dovranno restituire. I soggetti sono stati inoltre segnalati alla competente autorità per la sospensione immediata del beneficio. Tra i denunciati vi sono soggetti che erano sottoposti agli arresti domiciliari