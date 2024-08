Sciacca: disco verde per l’ampliamento della discarica Saraceno Salinella

Via libera della Commissione Tecnica Regionale dei Lavori Pubblici al progetto di ampliamento e

adeguamento della discarica di contrada Saraceno Salinella di Sciacca.

Si trattava dell’ultimo scoglio prima dell’avvio dei lavori di un’opera pubblica che prevede la realizzazione di una nuova vasca (la V5) e dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico.

Un intervento che aumenterà la capienza dell’impianto e lo doterà di ulteriore autonomia per i prossimi anni. La Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, presieduta da Duilio Alongi, è un organo consultivo della Regione, che esprime parere obbligatorio sui progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo complessivo superiore a 20 milioni di euro. Il parere della Commissione sostituisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e

assensi comunque denominati o qualsiasi altro parere di amministrazioni, uffici, organi consultivi monocratici o collegiali.

“Un anno dopo il decreto di accertamento delle somme, chiudiamo finalmente tutte le procedure burocratiche – commenta il Presidente della SRR Agrigento Ovest Vito Marsala –. Si tratta di un impianto da 500.000 metri cubi che insieme al TMB a regime potrà trattare 300 tonnellate di rifiuti al giorno, consentendoci di porre fine ai costi elevati del trasferimento della frazione indifferenziata che i Comuni sono costretti a portare in impianti siciliani distanti dal nostro territorio. Ringraziamo l’Assessore Regionale Alessandro ed i componenti della Commissione, che in pieno agosto hanno voluto chiudere questo passaggio burocratico”.

Il progetto della nuova vasca è stato redatto dall’Ing. Giuseppe Riggio con il supporto del Geom. Stefano Cascio dell’ufficio tecnico della Srr Agrigento Ovest e del RUP Ing. Vincenzo Piombino.