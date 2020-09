Sciacca. Guasto condotta di adduzione serbatoio Rocche Rosse

Foto archivio

Oggi pomeriggio di 15/09/2020, è stato riscontrato un guasto lungo la condotta di adduzione al serbatoio Rocche Rosse in c/da Santa Maria nel comune di Sciacca.

Per tale motivo i turni previsti nel pomeriggio di oggi e nella giornata di domani dal serbatoio suddetto e nelle zone alimentate dal sollevamento “Isabella” (Mendolito) subiranno limitazioni e/o slittamenti. Gli operatori stanno ponendo in essere quanto necessario per eliminare l’inconveniente riscontrato.

La distribuzione idrica tornerà regolare non appena ultimati i necessari lavori di riparazione, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.