Scienza, Cibo, Cultura: tre giorni a Casa Diodoros ad accesso gratuito

Tutto pronto per “Scienza, Cibo, Cultura”, la rassegna promossa dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e Diodoros, con la collaborazione di Slow Food Agrigento, Strada degli Scrittori e del Mercante di Libri. Una tre giorni dedicata al cibo e alla cultura che si svolgerà a Casa Diodoros i prossimi 31 gennaio e 2 e 8 febbraio con divulgatori, produttori e giornalisti. Si comincia venerdì 31 gennaio alle 18 con la presentazione del libro “La Spesa Felice”, dell’agronomo e divulgatore social Daniele Paci. Si tratta di una guida ricca di consigli pratici per comprare in modo intelligente senza rinunciare alla qualità. L’ingresso alla presentazione è gratuito. Seguirà una cena solo su prenotazione. Il 2 febbraio dalle 10 alle 17 invece Casa Diodoros ospiterà la prima mostra mercato dei concessionari e dei fornitori durante la quale sarà possibile conoscere anche i prodotti del paniere Diodoros, coltivati in terreni concessi dal Parco della Valle dei Templi. L’accesso è gratuito. La rassegna si chiuderà il prossimo 8 febbraio alle 18 con la presentazione del “Memorie, storie e usanze di una Sicilia che non c’è più” a firma di Gaetano Basile. Giornalista, scrittore, autore televisivo e teatrale, nonché enogastronomo appassionato, racconta questa terra come pochi altri al mondo. Anche in questo caso la partecipazione alla presentazione sarà gratuita, seguirà cena disponibile solo su prenotazione a cura dell’Antica Focacceria San Francesco. Per prenotarsi è possibile chiamare il 351–6110085 o scrivere a casadiodoros@gmail.com