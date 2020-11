Sciopero netturbini. Nobile: “Istituire tavolo tecnico con le aziende addette alla raccolta dei rifiuti”

In un momento storico, come quello in cui viviamo, in cui imperversa una forma sempre più invasiva di tribalismo populista in cui tutti invocano la forza numerica per avvallare le opinioni di una parte, io sento di dover tornare al terreno del dibattito e della discussione costruttiva in cui possano intersecarsi le argomentazioni delle posizioni tra i portatori di interesse – siano essi pubblici o privati. Lo scrive il consigliere comunale Giuseppe Nobile in una nota inviata in Redazione.

“Ritengo, quindi, – continua il consigliere comunale – che l’unico modo per risolvere l’atavica questione delle condizioni degli operatori ecologici sia la costituzione di uno spazio in cui le voci e le domande della cittadinanza emergano direttamente, in un dibattito in contrapposizione, ma basandosi su un’informazione aggiornata e corretta. Rivolgo, dunque, la mia richiesta direttamente alla nostra Prima Cittadina affinchè possa essere indetto un tavolo tecnico cui dovrebbero partecipare le aziende addette alla raccolta dei rifiuti, Sua Eccellenza il Prefetto e una rappresentanza del governo regionale (che in tal modo si assumerebbe finalmente le responsabilità che gli sono proprie).

Contro l’opportunismo e il qualunquismo che attanagliano il dibattito pubblico, richiamare la definizione di democrazia quale “governo attraverso la discussione” appare non solo utile, ma indispensabile”.