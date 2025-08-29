Scomparsa Ernesto De Miro, il cordoglio del direttore Roberto Sciarratta

“Dinnanzi alla scomparsa del professor Ernesto De Miro non possiamo che manifestare la nostra profonda gratitudine verso un faro luminoso della ricerca, della tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico della nostra provincia e della Sicilia intera. Abbiamo perso un grande studioso, un uomo brillante che è stato custode appassionato della nostra storia e a cui vanno, e andranno, attribuiti grandi meriti per quanto fatto per comprendere e preservare la ricchezza di questa terra. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore”. Così il direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta commenta la notizia della scomparsa, questa mattina, del professore Ernesto De Miro.