Scomparsa Paolo Alaimo: il profondo cordoglio del presidente del consiglio e dell’amministrazione comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi e Consiglio Comunale tutto esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Paolo Alaimo, un cittadino che ha dedicato parte del proprio impegno alla comunità con grande senso civico.

La notizia della sua perdita suscita dolore e commozione in quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane, il senso delle istituzioni, la disponibilità al dialogo e l’attenzione verso il bene comune.

Paolo lascia il ricordo di una persona stimata, corretta e generosa, che ha saputo distinguersi per il suo contributo alla vita pubblica e per il rapporto sincero instaurato con i cittadini.

In questo momento di grande tristezza, il Presidente del Consiglio Comunale e tutti i Consiglieri si stringono con affetto alla famiglia, ai parenti e a quanti gli hanno voluto bene, esprimendo le più sentite condoglianze.

Il Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi