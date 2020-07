Scomparsa ragazza favarese di 29 anni in Belgio.

Mercoledì 1 luglio 2020 intorno alle ore 22:00 circa, Vanessa Licata, 29 anni, ha lasciato la sua casa situata in rue des Pierres a Seraing, Liegi. Da allora non si è più fatta viva. La sua macchina, una Polo di colore bianca, fu ritrovata giovedì 2 luglio a circa duecento chilometri da casa in territorio francese, precisamente a Villeneuve-d’Ascq, località di confine tra la Francia e il Belgio.

Vanessa Licata originaria di Favara, è alta 1,55 metri ed è di corporatura esile. Ha gli occhi castani e capelli lunghi. “Questa persona ha bisogno di cure mediche”. E’ questo l’annuncio fatto dalla polizia federale belga che sta cercando di rintracciare la giovane.

Se hai visto Vanessa Licata e se sai dove si trova, contatta gli investigatori al numero gratuito 0800 30 300 o tramite e-mail: avisderecherche@police.belgium.eu