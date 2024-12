Scomparso da ieri pomeriggio: Agostino Fanara, 73 anni, da più di 24 ore senza notizie

Sono trascorse ormai più di ventiquattro ore senza alcuna traccia di Agostino Fanara, pensionato di 73 anni di Favara, che da ieri pomeriggio ha fatto perdere le sue tracce. L’uomo, che ha lavorato per molti anni come autista al tribunale di Agrigento, si era recato nel pomeriggio, intorno alle 17, dal medico. Dopo la visita, di lui non si è più saputo nulla. Preoccupata per il suo mancato rientro a casa, la moglie ha denunciato la sua scomparsa ai carabinieri della Tenenza di Favara. Nonostante le ricerche siano state estese anche nei pressi del centro commerciale di Agrigento, al momento non ci sono aggiornamenti sulla sua posizione. Fanara non soffre di perdita di memoria e, stranamente, è uscito di casa senza il proprio cellulare. Si è spostato con la sua automobile, una Suzuki Ts50X bianca con capote nera, targata GEA91135. Alcuni conoscenti hanno riferito che, subito dopo la visita medica, avrebbe dovuto recarsi al centro commerciale di Agrigento per fare acquisti. La famiglia, composta dalla moglie, dai figli e dal fratello, ha ispezionato i luoghi frequentati abitualmente da Fanara, ma senza risultati. La situazione continua a destare preoccupazione, e le forze dell’ordine sono ancora impegnate nelle ricerche. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare tempestivamente le autorità.