Scontro frontale tra due Volkswagen Golf sulla statale 118: morto un giovane di 29 anni

Terribile avvenimento stradale questa mattina lungo la statale 118, nella porzione che collega Agrigento con Raffadali. Un giovane di ventinove anni proveniente da Porto Empedocle, Francesco Mannella, ha perso la vita e due altri ragazzi di 20 e 21 anni hanno subito lesioni. In base alle prime indagini, due Volkswagen Golf hanno impattato frontalmente. Una volta lanciato l’allarme, sono intervenuti sul posto i pompieri del Comando provinciale di Agrigento, le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine di Agrigento e Raffadali. Le persone coinvolte nell’incidente sono state liberate dalle lamiere e trasferite all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Purtroppo, per il giovane di ventinove anni, non c’è stato nulla da fare. Gli altri due coinvolti nell’incidente hanno riportato varie lesioni sul corpo. Gli agenti dell’Arma hanno proceduto con i rilievi che saranno utili per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità.