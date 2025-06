Scontro sul degrado, Palumbo replica a Nobile: “Parla chi ha lasciato tutto marcire”

Il sindaco replica con toni duri alle critiche del segretario comunale della Democrazia Cristiana Giuseppe Nobile

Il sindaco di Favara Antonio Palumbo rompe il silenzio e risponde con fermezza alla nota diffusa dal segretario comunale della DC Giuseppe Nobile, che nei giorni scorsi aveva denunciato il degrado della piscina e del palazzetto dello sport, il cosiddetto Polivalente. “Chi ha consentito durante le precedenti amministrazioni che il nostro patrimonio impiantistico marcisse nel silenzio più totale – dichiara Palumbo – oggi dovrebbe quantomeno avere il buon gusto, se non di tacere, almeno di informarsi”.

Il sindaco chiarisce che l’amministrazione comunale ha già da tempo pronto un progetto di recupero delle due strutture, in attesa della pubblicazione di un bando di finanziamento da parte della Regione Siciliana. “Un bando che – spiega – è stato più volte rinviato e che attendiamo da mesi. Il progetto permetterà di restituire questi spazi alla città dopo anni di degrado”.

Poi la stoccata politica: “Stranizza – aggiunge – che chi ha governato per anni lasciando che questo patrimonio si disperdesse oggi si sia svegliato dal sonno solo per attaccare questo sindaco. Ancora più sorprendente è che il segretario cittadino della DC non si sia nemmeno confrontato con i consiglieri comunali del suo stesso partito, che – pur all’opposizione – erano perfettamente informati e hanno anche dato il loro contributo”.

Infine, Palumbo lancia una riflessione sulla rappresentanza politica di Nobile: “Questa vicenda pone qualche interrogativo sull’effettiva rappresentanza del segretario cittadino del partito, se – a quanto vediamo – non rappresenta nemmeno i propri consiglieri comunali”.

