Scoppia un incendio in casa: cane muore tra le fiamme

Le fiamme hanno interessato per prima l’interno dell’abitazione, poi si sono estese anche all’esterno bruciando buona parte dei cavi dell’illuminazione pubblica. Non sono chiari le cause dell’incendio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta e Cianciana. Non si sono registrate persone ferite, ma sfortunatamente all’interno si trovava un cane che molto probabilmente è rimasto stordito dai fumi sprigionati dalle fiamme, ed è morto nello stabile a fuoco.