Scopri il tuo percorso educativo: Partecipa all’Open Day il 15 dicembre e il 12 gennaio presso la scuola I.C. Gaetano Guarino

In occasione degli imperdibili Open Day programmati per il 15 dicembre 2023 e il 12 gennaio 2024, dalle ore 15:30 alle 18:30, la scuola I.C. Gaetano Guarino di Favara si prepara ad accogliere con entusiasmo famiglie e studenti, accompagnandoli in un viaggio di scoperta e decisione cruciale per il loro futuro.

Programma coinvolgente:

La scuola si presenta attraverso una serie di attività mirate, promuovendo un’esperienza interattiva e informativa:

Accoglienza genitori e alunni: Un caldo benvenuto a chiunque varchi le porte della nostra scuola.

Un caldo benvenuto a chiunque varchi le porte della nostra scuola. Focus informativi: Sessioni dettagliate dedicate ai segmenti di infanzia, primaria e media per fornire informazioni approfondite.

Sessioni dettagliate dedicate ai segmenti di infanzia, primaria e media per fornire informazioni approfondite. Laboratori interattivi di didattica: Un’opportunità unica per sperimentare l’apprendimento in modo coinvolgente.

Un’opportunità unica per sperimentare l’apprendimento in modo coinvolgente. Incontro con i docenti: Momenti di confronto diretto con gli insegnanti per comprendere appieno l’approccio educativo.

Momenti di confronto diretto con gli insegnanti per comprendere appieno l’approccio educativo. Tutoraggio e mentoring tra studenti: Un supporto essenziale per gli studenti nell’affrontare le sfide scolastiche.

Un supporto essenziale per gli studenti nell’affrontare le sfide scolastiche. Visita dei locali e iscrizioni in sede: Un’occasione per esplorare gli ambienti scolastici e iniziare il processo di iscrizione.

Un’occasione per esplorare gli ambienti scolastici e iniziare il processo di iscrizione. Apertura sportello autismo e dislessia: Un impegno per l’inclusività e il supporto a tutte le esigenze.

Un impegno per l’inclusività e il supporto a tutte le esigenze. Laboratorio degli alunni del corso a indirizzo musicale e sportivo: Mostrando le eccellenze e le opportunità offerte.

Mostrando le eccellenze e le opportunità offerte. Incontro finale nell’aula polifunzionale “Giuseppe Valenti” alle ore 17:30: Una presentazione conclusiva dell’Offerta Formativa.

Organizzazione dell’ingresso:

Focus informativi specifici per infanzia, primaria e media, con strumenti musicali, stand di organizzazioni benefiche, e uno schermo gigante per condividere le esperienze.

Attività in tutto il Campus:

Dalle aule alle palestre, dagli spazi comuni alle iniziative culturali e artistiche, ogni aspetto della scuola viene esplorato e condiviso.

Un evento da non perdere:

L’Open Day è un’opportunità straordinaria per connettersi con la comunità, esplorare l’offerta formativa e gettare le basi per un futuro di crescita e apprendimento condiviso. La massima partecipazione è auspicata, poiché questo momento storico è cruciale per tutti gli attori della comunità scolastica.

Prepariamoci a crescere insieme, a imparare insieme, a creare insieme il futuro. La Commissione Orientamento, coordinata dai docenti Giovanna Contino e Pizzurro Antonino, si impegna a rendere queste giornate memorabili, coinvolgenti e significative per tutti.

Responsabili Tecnici: proff. Mossuto Graziano e Gaetano Sciumè, con la preziosa collaborazione degli assistenti tecnici e del personale disponibile. Gli uffici di segreteria saranno aperti per assistere e guidare nei processi di iscrizione. Segui la diretta Facebook a cura dell’insegnante Giovanna Sciortino e di Stefano Vinciguerra per rimanere aggiornato su ogni momento clou di queste indimenticabili giornate.