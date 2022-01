Screening per i ragazzi della scuola dell’obbligo a Cianciana. Solo in 4 positivi

Uno screening per gli studenti della scuola dell’obbligo prima del rientro in presenza in classe. E’ ampiamente riuscita l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Cianciana, guidata dal sindaco, Francesco Martorana e rivolta a tutti gli studenti del comune. In tanti hanno risposto all’appello. Infatti, sono stati effettuati 170 tamponi e, soltanto quattro sono risultati positivi, ma come ha tenuto a precisare il primo cittadino, erano dei casi risaputi da qualche giorno. Al tampone è stato sottoposto anche il personale Ata che ha risposto presente al completo.

“L’iniziativa – dice ancora Martorana – si è potuta concretizzare anche grazie al supporto della dirigente scolastica, Maria Rosaria Provenzano. Ci siamo, immediatamente, attivati perché con il rientro in classe, il rischio era notevole, i contagi, negli ultimi giorni continuano a scendere e, naturalmente, ci attendiamo adesso che si fermino. I ragazzi, sono rientrati a a scuola con la massima sicurezza”.