Scuderia Nebrosport pronta al IV Autoslalom Miniera “Cozzo Disi” con Biagio Meli a caccia di punti preziosi

La Scuderia Nebrosport si prepara a scendere in pista per il IV Autoslalom Miniera “Cozzo Disi”, in programma a Casteltermini il 14 e 15 giugno 2025. A rappresentare i colori del team sarà il pilota Biagio Meli, al volante della sua potente Fiat Uno Turbo di classe S7. Meli punta a proseguire al meglio la sua stagione, impegnata sia nella Coppa Quinta Zona che nel Campionato Siciliano Slalom. Dopo aver preso parte con ottimi risultati alle gare di Giarre e Salice, rispettivamente secondo e primo di classe, e aver saltato la tappa di Valderice per problemi personali, il pilota ha come obiettivo quello di ottenere punti preziosi per restare nelle posizioni di vertice di entrambi i campionati. Il percorso impegnativo di Casteltermini sarà l’occasione per mettere in mostra la solidità del mezzo e le capacità di guida di Meli, che con costanza e determinazione ambisce a confermare il proprio valore tra i migliori specialisti dello slalom siciliano.