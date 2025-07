Scuola. All’I.C. “Gangitano”, il tredicenne Samuele Matina all’esame di terza media rende omaggio alla Cipolla paglina di Castrofilippo

Un percorso multimediale quello elaborato dal tredicenne Samuele Matina che, al momento del colloquio orale degli esami conclusivi del ciclo della secondaria di primo grado, ha deciso di rendere omaggio al suo paese, Castrofilippo, parlando della cipolla paglina.

“Dal campo alla Tavola. Il Viaggio della cipolla paglina di Castrofilippo”. Questo il titolo dato dal giovanissimo studente dell’I.C. “Gangitano- Plesso P.Balsamo” Samuele Matina il quale ha spiegato la motivazione che lo ha spinto a scegliere questa tematica.

“Mio nonno- ci racconta Samuele coadiuvato dalla mamma, la signora Angela Lo Brutto e della prof.ssa Adriana Bennardo- mi ha trasmesso l’amore per la mia terra.Le mie ispirazioni quotidiane sono mia mamma e mia nonna che lavorano quotidianamente in questo settore. Sono molto legato al mio paese Castrofilippo e ai tanti ragazzi come me dico di coltivare la terra e in futuro anche io- conclude Samuele- vorrei aprire una mia attività come hanno fatto i miei genitori”.

Dunque, un lavoro per rendere omaggio non solo ad un prodotto tipico del paese della provincia agrigentina, ma anche un modo per elogiare e ricordare l’amore per la propria terra trasmessa dal nonno e- da generazione all’altra- anche al giovane Samuele.

A lui, il plauso dell’I.C “Gangitano-Plesso P.Balsamo”, alla famiglia ed alla commissione di docenti che formano e invogliano i discenti a coltivare i loro sogni.