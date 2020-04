Scuola. Gli alunni dell’I.C “Bersagliere Urso- Mendola” di Favara celebrano a distanza la giornata del 25 Aprile

Quando una scuola funziona ed è perfettamente connessa con il territorio, anche con la didattica a distanza produce ottimi risultati. E’ quello che succede all’I.C “Bersagliere Urso- Mendola”, diretto dalla prof.ssa Brigida Lombardi, he si avvale di docenti che amano il proprio lavoro. Infatti, sebbene l’emergenza Covid 19 ha costretto ad una didattica a distanza, i giovani studenti hanno voluto celebrare l’importante giornata del 25 aprile lavorando da casa. Ecco quanto si può leggere nella pagina Facebook della scuola di Favara. Le classi coinvolte 1^B, 2^A, 3A^, 3^B con il coordinamento delle prof.sse Laura Sgarito, Silvia Nicoletta Tesè e Maria Rizzuto.

“L’I.C. ”Bersagliere Urso-Mendola” di Favara, nel perseguimento costante di percorsi di cittadinanza attiva, celebra il 25 Aprile con le riflessioni degli alunni.

Ringraziamo la nostra carissima Dirigente, prof. ssa Brigida Lombardi, per essere sempre il nostro primo impulso, con il suo entusiasmo e la sua presenza COSTANTE, anche in momenti difficile come questo attuale.

Ringraziamo i nostri preziosi alunni che continuano a rispondere in modo solerte ad ogni iniziativa di noi docenti, con la gioia di “fare” che li contraddistingue.

Ringraziamo le famiglie con cui, giorno dopo giorno, tenendo fermi i contatti scuola-famiglia, continuiamo a portare avanti il Progetto Legalità per formare i nostri alunni come CITTADINI LEALI, ONESTI E RESPONSABILI.

DISTANTI, MA UNITI PER LA LEGALITÀ”.