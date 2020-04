Scuola. L’IISS “L.Pirandello” di Bivona distribuisce agli studenti i supporti tecnologici “porta a porta” per la didattica a distanza

L‘IISS “Pirandello” di Bivona, guidato dalla preside Rosetta Morreale, in questo periodo di emergenza Covid 19 ha tenuto intatti i contatti tra docenti, studenti e le loro famiglie anche in questo momento che vede le scuole chiuse e attuare strategie didattiche a distanza.

L’Istituto ha infatti iniziato, fin dalle prime settimane di chiusura, la didattica a distanza per poter proseguire il programma anche da casa. L’attenzione della scuola è stata fin da subito rivolta anche agli studenti privi degli appositi strumenti per seguire le lezioni. In data odierna, agli alunni che ne avevano bisogno sono stati così dati in comodato d’uso tablet, (acquistati con i fondi stanziati dalla Regione Sicilia e dal Ministero dell’Istruzione), distribuiti porta a porta dai vigli urbani del comune di Bivona.

“Questa emergenza sta dimostrando ancora una volta la grande passione e dedizione con cui i docenti e il personale scolastico svolgono la loro professione – commenta il sindaco del Comune di Bivona milko Cina’-. “L’Amministrazione Comunale si è impegnata fin da subito per garantire agli alunni il diritto allo studio, senza lasciare indietro nessuno. Siamo in costante contatto con le Dirigenti delle scuole del territorio. Un lavoro portato avanti anche insieme al coordinamento dell’amministrazione comunale, e che permette soluzioni rapide ed efficaci su tutto il nostro territorio”.

“Mi auguro che la nostra scuola possa diventare sempre più il luogo della condivisione e del lavoro di team- spiega la dirigente scolastica dell’IISS L. Pirandello Rosetta Morreale. Un luogo in cui si valorizzano le differenze e le individualità, dove si confrontano e si educano le diversità, dove si cura la formazione della persona, il suo valore, la sua dignità e la sua identità. Nell’arco di questo mese il nostro modo di fare scuola è profondamente cambiato e l’emergenza sanitaria in corso ha imposto un ripensamento della didattica tradizionale. In questo momento abbiamo un’occasione straordinaria: proporre ai nostri studenti cosa significhi studiare per la vita e non per la scuola. Ringrazio per il grandissimo lavoro fatto in queste settimane, il sindaco del comune di Bivona Milko Cinà, persona di grande sensibilità e spiccato senso di solidarietà si è impegnato con tutta l’amministrazione comunale per la distribuzione del materiale tecnologico ai ragazzi porta a porta con i vigli urbani e tutto il personale scolastico che non hanno mai fatto mancare il loro impegno per garantire il diritto allo studio dei ragazzi. L’IISS L. Pirandello non si ferma e la speranza è che l’innovazione che stiamo costruendo insieme in questi giorni ‘grigi’ possa condurci alla nascita di una scuola sempre più innovativa, inclusiva e di qualità”.