Scuola ‘Mendola’ di Favara: La cerimonia della prima pietra segna un passo avanti

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato con entusiasmo l’inizio dei lavori per la demolizione e ricostruzione della scuola “Mendola”. La cerimonia ufficiale di posa della prima pietra, fissata per venerdì 26 gennaio alle 9.30, segna un passo importante verso un’istruzione più moderna e funzionale per la comunità. Parlando del progetto, il sindaco ha sottolineato l’impegno profuso per giungere a questo punto:“Dopo tanto lavoro – dice il sindaco di Favara Antonio Palumbo – vedremo l’inizio di interventi per i quali ci siamo battuti a lungo e che ci consentiranno non solo di consegnare alla città un istituto nuovo, funzionale e moderno, ma anche di risparmiare le somme che attualmente il Comune versa in affitti ogni anno.”

Palumbo ha annunciato che questa non è l’unica buona notizia in arrivo: “Stiamo finalmente raccogliendo i frutti di quanto abbiamo seminato in questi mesi.” Il sindaco ha concluso con un’anticipazione di ulteriori sviluppi positivi in arrivo, evidenziando che il duro lavoro degli ultimi mesi sta cominciando a dare i suoi frutti per il bene della città.