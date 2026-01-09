Scuole al freddo, dopo la nota di Lentini arriva la risposta del sindaco Palumbo

Arriva la risposta del sindaco di Favara, Antonio Palumbo, dopo le segnalazioni sui disagi registrati in alcuni plessi scolastici cittadini. Il primo cittadino annuncia una soluzione immediata per il ripristino del riscaldamento e chiarisce le cause dei ritardi. Nella nota, il sindaco ricostruisce gli interventi effettuati e rassicura famiglie, studenti e personale scolastico sui tempi di risoluzione. Di seguito la nota stampa pubblicata sui social: “Da lunedì potranno essere operativi gli impianti di riscaldamento nei plessi “Mendola – Vaccaro” e “Gaetano Guarino”. Siamo riusciti a trovare una soluzione tampone che ci permetterà di eliminare i disagi per i nostri studenti derivanti da problemi che non sono responsabilità dell’amministrazione nè tantomeno delle scuole ma ai ritardi, nonostante i numerosi solleciti, accumulati dalla società che gestisce il servizio elettrico. Provvederemo a fare installare dei gruppi elettrogeni che permetteranno di mettere in funzione gli impianti che sono stati installati questa estate. Si tratta di caldaie di nuova generazione, alimentate ad energia elettrica invece che a gasolio, che abbiamo voluto per ridurre inquinamento e attività di manutenzione, eliminando anche le fasi di preparazione all’accensione che ogni anno portavano a ritardi nell’erogazione del servizio. Così già è in un altro plesso cittadino, dotato degli stessi impianti senza che vi siano stati problemi con chi eroga l’energia elettrica. Siamo profondamente rammaricati per i disagi patiti in questi giorni soprattutto da parte dei più piccoli ma rassicuro tutti sul fatto che si è lavorato alacremente per la soluzione del problema. Ringrazio in particolare l’assessore Schembri per quanto fatto in queste settimane al fine di individuare la soluzione.”