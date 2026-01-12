Scuole al gelo a Favara: il fallimento politico dell’Amministrazione.

La V Commissione: “Solidarietà ai genitori, dall’Amministrazione solo incompetenza e ritardi.”

FAVARA, 12 Gennaio 2026 – Le “soluzioni trionfali” annunciate dal Sindaco via social durano lo spazio di un mattino. Il sopralluogo effettuato oggi dalla V Commissione Consiliare (Cultura e Solidarietà Sociale) — presenti i consiglieri Indelicato, Zambito, Lombardo, Bacchi, Virone e Agnello — ha confermato ciò che i genitori hanno già denunciato: al plesso “Guarino” i riscaldamenti sono spenti. Mentre il Sindaco tenta di nascondersi dietro un comunicato Facebook di “rammarico”, la realtà parla di bambini lasciati al freddo e di un sistema scolastico allo sbando. L’uso dei gruppi elettrogeni non è un traguardo, ma la prova del nove di una programmazione inesistente. Sebbene l’Amministrazione tenti di scaricare la colpa sui ritardi dell’Enel, i fatti dicono altro:

• Dalle informazioni in nostro possesso, la ditta che ha eseguito i lavori aveva comunicato formalmente la necessità del potenziamento elettrico prima ancora di iniziare le opere.

• La Presidenza scolastica aveva avanzato la medesima richiesta già a marzo.

• Informalmente si apprende che la richiesta all’Enel sarebbe stata inviata solo a settembre. Se così fosse, perché si è atteso così tanto? E se anche fosse stata inviata nei tempi, dov’è stata la vigilanza dell’Assessore? Perché non ci sono stati solleciti continui e pressanti sapendo che per regolamento i riscaldamenti vanno accesi il 15 novembre? Si doveva aspettare il gelo di gennaio per accorgersi che l’Enel non aveva risposto?

Un monito all’Assessorato all’Istruzione

Sebbene la regia tecnica del disastro sia dei Lavori Pubblici, non esentiamo da responsabilità l’Assessorato all’Istruzione. Chi siede su quella poltrona ha il dovere morale e politico di vigilare sul benessere degli studenti. È mancata la necessaria pressione politica per garantire che il 15 novembre le scuole fossero pronte. Il diritto allo studio non si garantisce con i silenzi, ma con il controllo serrato sugli altri rami della Giunta.

Un danno economico per i cittadini

Tutto questo si traduce in un costo esorbitante per la comunità. Il noleggio dei generatori e il gasolio necessario per alimentarli (per circa 60 giorni) rappresentano uno spreco di denaro pubblico inaccettabile. Dove sarebbe il “risparmio” sbandierato con il passaggio alle caldaie elettriche? Paghiamo due volte l’inefficienza di chi non sa programmare.

Piena solidarietà ai genitori

Come Commissione, vogliamo esprimere la nostra totale vicinanza ai genitori dei plessi “Guarino” e “Mendola-Vaccaro”. Hanno tutte le ragioni del mondo per essere delusi e sconcertati. Le loro proteste non sono “polemica”, ma difesa del diritto allo studio e alla salute dei loro figli.

Noi, purtroppo, non siamo delusi: non lo siamo perché conosciamo bene l’incompetenza dell’Assessore Schembri, già sfiduciato dal Consiglio Comunale ma tenacemente difeso da un Sindaco che, per pura testardaggine, continua a preferirlo nel ruolo di Vicesindaco e Assessore. A pagarne le conseguenze, questa volta, è il benessere degli studenti.

Accesso agli atti

Non permetteremo il solito scaricabarile. Abbiamo già avviato la richiesta ufficiale di accesso agli atti per verificare la data esatta della PEC inviata all’Enel. Se i tempi non sono stati rispettati, o se non vi è stata vigilanza sui ritardi dell’ente gestore, qualcuno dovrà assumersene la responsabilità politica davanti alla città. Continueremo a monitorare la situazione ora dopo ora, finché ogni singola aula non sarà riscaldata come la legge e la dignità umana impongono.

Al comunicato della Commissione si associa il Consigliere Giuseppe Lentini, che già lo scorso 9 gennaio aveva sollevato il problema con una formale interrogazione, e i gruppi consiliari di Forza Italia e Fratelli d’Italia, uniti nel condannare una gestione amministrativa fallimentare.

I Consiglieri della V Commissione: Miriam Indelicato, Marianna Zambito, Mariano Lombardo, Marco Bacchi, Carmen Virone, Mariagrazia Agnello

Il Consigliere Giuseppe Lentini

I Gruppi Consiliari di Forza Italia (Paolo Dalli Cardillo e Antonio Cipolla) e Fratelli d’Italia(Gerlando Nobile, Miriam Mignemi e Antonio Pio Vullo).