Seconda edizione dei giochi di SS Pietro e Paolo: Un evento imperdibile per i bambini

In occasione della festa di SS Pietro e Paolo, le associazioni ASD Fradici Runner, ASD Fawwara Bike e il Gruppo Presepe di Via Agrigento sono liete di annunciare la seconda edizione dei Giochi di SS Pietro e Paolo. L’evento si terrà domenica 23 e promette una giornata ricca di divertimento e attività per tutti i bambini. L’iscrizione ai giochi è gratuita e aperta a tutti i bambini della comunità. Le iscrizioni saranno aperte giovedì 20 e venerdì 21 dalle 19:00 alle 20:00. Questo evento è un’opportunità unica per i più piccoli di vivere un’esperienza indimenticabile, fatta di sport, creatività e socializzazione. Invitiamo tutte le famiglie a portare i propri figli a iscriversi e a partecipare a questa giornata di festa. Sarà un’occasione per stare insieme, condividere momenti di gioia e vedere i bambini sorridere e divertirsi.