Seconda serata della rassegna teatrale Premio Vigata, con omaggio ad Andrea Camilleri

Seconda straordinaria serata oggi per la sesta edizione del Premio Vigata. La rassegna teatrale che si tiene in piazza Kennedy, organizzata dall’associazione Terra di Vigata con il patrocinio del Comune di Porto Empedocle, Enel e Regione Sicilia. Oggi è un giorno speciale non solo per la cittadina marinara, ma per l’intera cultura italiana. E’ infatti il quinto anniversario dalla morte di Andrea Camilleri e in occasione di questa ricorrenza, non mancherà un tributo al “papà” del commissario Montalbano. Successivamente sul palco allestito a due passi dalla chiesa madre, la protagonista diventerà la musica. Dalle 21,30, si terrà lo spettacolo musicale intitolato “Canto d’amuri”, di e con Antonio Zarcone e il Gruppo di canto popolare favarese.

Musica che ha molto a che fare col teatro, non distaccandosi dunque dal tema centrale della rassegna. Del resto Zarcone ebbe l’onore di accompagnare molti successi di Rosa Balistreri e questo elemento è da solo una garanzia sullo spessore dell’artista. Sarà la prima volta che la musica prende la scena per un’intera serata della rassegna teatrale, senza discostarsi però dal contesto nella quale è stata incastonata. Del resto musica e teatro da sempre vanno a braccetto. Ad aprire la serata sarà dunque il direttore artistico Giovanni Volpe, il quale leggerà una pagina scritta da Andrea Camilleri quando questi era un docente di regia all’Accademia Silvio D’Amico di Roma. Parole che lo scrittore vergò per raccontare il proprio punto di vista sullo stato di salute del teatro della propria epoca. Un documento storico che certamente farà riflettere. Come sempre saranno disponibili 198 sedie su disposizione della Questura, sempre motivi di pubblica sicurezza. La piazza però sarà ovviamente accessibile a tutti.