Segnalazione dai residenti di via Tenete Colonnello Russo: una strada in condizioni critiche

I residenti di via Tenete Colonnello Russo si sono rivolti al nostro giornale per segnalare una situazione di grave disagio che riguarda la loro strada. La via, infatti, presenta numerose buche e tratti di strada con cedimenti, rendendo difficile e pericoloso il transito quotidiano. Le cause di questa situazione sono legate ai lavori di interramento della condotta del metano, che hanno provocato sprofondamenti e danni all’asfalto. Attualmente, alcune parti della strada sono praticamente impraticabili, creando non pochi problemi ai residenti e ai passanti. Con questa pubblicazione, i residenti si rivolgono all’amministrazione comunale e all’assessore competente affinché intervengano al più presto. La richiesta è di riparare le buche con dell’asfalto e di ripristinare i tratti di strada danneggiati, per garantire sicurezza e decoro alla zona. I residenti sono fiduciosi in un’accoglienza benevola da parte delle autorità e ringraziano anticipatamente per l’attenzione e gli interventi che verranno messi in atto.