Selene Caramazza finalista ai Nastri d’Argento 2025

C’è anche un volto di Favara tra le finaliste dei Nastri d’Argento 2025 per le Grandi Serie: Selene Caramazza è candidata nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista per la sua interpretazione nel film “The Bad Guy”. Trasferitasi a Roma per lavoro, Selene continua a farsi spazio nel panorama televisivo nazionale con talento e determinazione. In questa stagione ha interpretato Leonarda Scotellaro, giovane carabiniera dal look punk e dall’animo forte, sorella del discusso magistrato-mafioso Nino Scotellaro. Un ruolo intenso, che ha convinto pubblico e critica. Nella stessa categoria sono state nominate anche Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca, Carlotta Gamba, Maria Paiato e AnnaRita Vitolo. Un gruppo di attrici di altissimo livello, che rende la candidatura della Caramazza ancora più significativa.



«Sono onorata di ricevere questa candidatura – ha dichiarato Selene – come Miglior Attrice Non Protagonista per The Bad Guy 2. Ringrazio Laura Delli Colli e tutto il Direttivo dei Nastri d’Argento. Un grazie speciale a Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, e a tutta la straordinaria squadra con cui ho avuto il privilegio di lavorare.» Per la comunità favarese, è motivo di orgoglio vedere una propria concittadina brillare in un contesto così prestigioso.