Selene Caramazza: Il ruolo di Carla nel film biografico “Sei nell’anima”

Selene Caramazza, originaria di Favara ma trasferitasi a Roma per studiare recitazione, ha recentemente ottenuto un ruolo di rilievo nel film biografico del 2024 intitolato “Sei nell’anima”. Nel film, diretto da Cinzia TH Torrini e tratto dall’autobiografia provocatoria del 2016 “Cazzi miei” della celebre cantautrice Gianna Nannini, Caramazza interpreta con professionalità Carla, l’amica e compagna di vita di Gianna Nannini.

Il film, distribuito il 2 maggio su Netflix, si concentra sulla fase iniziale della carriera di Nannini, fino alla sua “rinascita” con il successo di “Fotoromanza”, dopo un episodio psicotico. La narrazione è abilmente arricchita dalla presenza di Marc, un personaggio ambiguo che sembra trascinare Gianna sulla strada errata, esplorando anche questioni legate alla sessualità.

Selene Caramazza ha accumulato esperienza lavorando su diversi progetti televisivi e cinematografici, tra cui spiccano la sua partecipazione alla serie Mare Fuori, Squadra antimafia 7, Catturandi – Nel nome del padre e Il bello delle donne… alcuni anni dopo, dove ha recitato al fianco di Claudia Cardinale. Tra le sue apparizioni più riconosciute, il suo debutto cinematografico è avvenuto con “Cuori Puri” di Roberto De Paolis, presentato al Festival di Cannes nel 2017, dove ha interpretato il ruolo di Agnese. Nel 2022, Caramazza è stata vista in diversi film, tra cui “Spaccaossa” diretto da Vincenzo Pirrotta e “The Bad Guy” diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, quest’ultimo distribuito su Prime Video. La sua partecipazione in “Sei nell’anima” ha contribuito significativamente a consolidare la carriera di Selene Caramazza come talentuosa attrice emergente nel panorama italiano.