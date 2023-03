Selene Caramazza, l’attrice favarese fa il suo ingresso nel cast di Mare Fuori, la serie tv del momento!

La nuova entrata nel cast di Mare Fuori, Selene Caramazza, ha dato vita a un nuovo personaggio, la cantante Valentina, nella quinta puntata della terza stagione della serie televisiva trasmessa ieri sera in prima serata su RAI DUE. La serie televisiva, che racconta la storia di giovani detenuti nell’istituto penitenziario minorile di Napoli, ha già conquistato il pubblico televisivo grazie alle prime due stagioni disponibili su Netflix.

Selene Caramazza, originaria di Favara ma trasferitasi a Roma per studiare recitazione, ha lavorato su diversi progetti televisivi e cinematografici, tra cui Squadra antimafia 7, Catturandi – Nel nome del padre e Il bello delle donne… alcuni anni dopo, dove ha recitato accanto a Claudia Cardinale.

Il suo debutto al cinema è stato con il film Cuori Puri di Roberto De Paolis, presentato al Festival di Cannes nel 2017, dove ha interpretato il ruolo della protagonista Agnese. Nel 2022, invece, è apparsa in diversi film, tra cui Spaccaossa diretto da Vincenzo Pirrotta e The Bad Guy diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, quest’ultimo prodotto da Prime Video.

Con la sua partecipazione alla serie televisiva Mare Fuori, Selene Caramazza ha consolidato ulteriormente la sua carriera di attrice emergente nel panorama italiano, e i suoi fan possono godersi il suo talento in una delle serie televisive più discusse del momento.