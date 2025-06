Sequestrati 100 kg di ricci di mare pescati Illegalmente

Le Volanti di Agrigento e la Capitaneria di Porto hanno condotto un’operazione che ha portato al sequestro di 100 kg di ricci di mare, pescati illegalmente. I pescatori di frodo coinvolti sono stati multati con sanzioni per diverse migliaia di euro, e il Questore di Agrigento ha emesso nei loro confronti il foglio di via obbligatorio, vietando loro di soggiornare in città.

I molluschi, ancora vivi, sono stati prontamente rigettati in mare per preservare l’ecosistema marino. Un ringraziamento speciale va ai cittadini agrigentini, che con la loro attenzione hanno segnalato l’attività abusiva alle autorità, contribuendo al successo dell’operazione.