Sequestro Discarica Abusiva nel Porto di Licata

Nella giornata ieri 08/04/2021, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, nell’ambito di attività d’istituto volte a contrastare le violazioni in materia ambientale, ha posto sotto sequestro una discarica abusiva nel Porto di Licata. A seguito della attività di polizia ambientale, effettuata congiuntamente con personale dell’ARPA Sicilia, è stata interdetta un’area di circa 500 mq2, occupata da rifiuti di vario genere, tra i quali alcuni pericolosi. Gli Enti competenti, sono stati interessati per una celere bonifica dell’area portuale in questione.