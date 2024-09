Serata di Beneficenza “Pro Telethon” al Teatro Panoramica Valle dei Templi

Al Teatro Panoramica Valle dei Templi Sergio Vespertino ed altri artisti per una serata di Beneficenza Pro Telehon promossa dal Centro Culturale “Renato Guttuso” di Favara.

E’ in programma venerdì 6 settembre 2024 alle ore 20:30 presso il Teatro Panoramica dei Templi di Agrigento, la serata di Beneficenza Pro Telethon promossa dal Centro Culturale “Renato Guttiso” di Favara presieduto da Lina Urso Gucciardino. “E’ la naturale prosecuzione del “Premio Mimosa d’oro” che quest’anno abbiamo assegnato a Francesca Pasinelli Direttore generale e componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Telethon – dice la presidente – il nostro Centro, infatti, promuove una raccolta fondi da destinare ogni anno all’Associazione, Ente, Fondazione della quale la premiata è componente”. Ad esibirsi sul palco del Teatro nella splendida cornice della Valle dei templi Sergio Vespertino, palermitano, considerato uno dei migliori attori di teatro comico siciliano. La sua carriera artistica e professionale comincia nel 1990 come capocomico del fortunato quartetto cabarettistico dei Treeunquarto. Dopo dieci anni lascia il gruppo, ormai popolarissimo, per dedicarsi all’affinamento della propria preparazione artistica di attore di teatro.

Nel novembre del 2000 conosce Turi Ferro con cui lavora allo spettacolo “La Cattura”, successivamente si affianca ad altri grandi artisti teatrali come Riccardo Garrone, Giulio Brogi, Tuccio Musumeci, Pippo Pattavina, Anna Malvica. Il suo teatro è frutto di una sapiente manipolazione di repertori tradizionali, popolareschi e monologhi di parola che gli permettono di esprimere sempre e in maniera originale le sue indiscusse qualità istrioniche e attoriali. Tra le partecipazioni televisive in RAI ed in Mediaset ricordiamo numerose fiction Rai1 tra cui “La mafia uccide solo d’estate”, “Squadra antimafia 3”, “Il segreto dell’acqua”, “Provenzano”, “Il Caravaggio trafugato”, “Il Commissario Montalbano – La vampa di agosto”. Presenti alla serata, che sarà condotta da Giuseppe Moscato e Anna Alba, anche il cantautore, attore, regista e direttore del teatro “Posta Vecchia” di Agrigento Giovanni Moscato; il cantautore favarese Lillo Puccio ed il duo formato dal maestro Antonio Giulio al pianoforte e la cantante Gloria Tuzzolino. Appuntamento venerdì 6 settembre 2024 alle ore 20:30 presso il Teatro Panoramica dei Templi di Agrigento.