Serata finale del Premio Vigata – Andrea Camilleri

Gran finale questa sera per la quinta edizione del Premio Vigata – Andrea Camilleri. Appuntamento alle 21 in piazza Kennedy con lo spettacolo “I Civitoti in pretura”, messo in scena dalla Bottega del sorriso di Porto Empedocle. Cala dunque oggi il sipario sulla rassegna teatrale organizzata da Giovanni Volpe e Mario Silvano, con il patrocinio del Comune di Porto Empedocle ed Enel, dopo avere riscosso un notevole consenso in termini di presenze e critica. Ieri sera da registrare l’emozionante, intensa, elegante performance dei giovani attori della GV Produzioni, con “In questa grande epoca”, scritto e diretto da Giovanni Volpe. Tra palco e pedana montata tra il pubblico,gli attori hanno saputo interpretare vari aspetti della nostra quotidianità, spesso tormentata. Gli applausi scroscianti alla fine dell’esibizione ne hanno attestato il gradimento del folto pubblico accorso,nonostante la limitazione alle sedie (199) disposta dalla Questura di Agrigento per motivi di sicurezza. Un teatro fisico e corporeo con tantissima musica. Uno spettacolo sul pensiero con al centro il Mediterraneo, i suoi suoni, le sue voci, i suoi corpi. Uno spettacolo al confine tra il Teatro Danza e la Prosa con espliciti riferimenti a Shakespeare, a Cechov, ma anche a Gaber e a Battiato e al Cinema e al pensiero di Federico Fellini. Questa sera dunque, ultimo spettacolo. Da domani sarà tempo di bilanci, con un mese di settembre che però, potrebbe essere foriero di piacevoli sorprese per gli amanti del teatro.