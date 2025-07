SERENA BRANCALE porta il suo tour in Sicilia, live il 3 agosto al Teatro di Verdura

Sbarca nel capoluogo della Sicilia un’artista capace di parlare a pubblici diversi, mixando con eleganza radici e modernità, tradizione e sperimentazione. Eclettica. Con quella voce duttile, versatile, riconoscibile. Dopo aver conquistato i palchi d’oltreoceano a Shangai, Pechino, Seul e New York, Serena Brancale torna nel Belpaese con “Anema e core tour” per un attesissimo live a Palermo. Organizzato da Patagonia Pictures, uno show unico al Teatro di Verdura, nel quale la splendida performer pugliese darà ulteriore conferma del suo carisma scenico e della forza comunicativa della sua musica. L’appuntamento è domenica 3 agosto 2025 alle ore 21.00. Biglietti disponibili su Ticketone.



Mentre il suo nuovo singolo “Serenata”, realizzato in collaborazione con Alessandra Amoroso, continua a farsi spazio tra le release più apprezzate dell’estate, la polistrumentista barese inanella, dal vivo, un successo dietro l’altro avvalendosi, durante il concerto, di cinque straordinari musicisti più un’altra voce e della veste coreografica di talentuose ballerine made in Puglia. Un repertorio che si distingue per la fusione tra scrittura personale e reinterpretazioni originali. Dal primo album, “Galleggiare” (2015), seguito da “Vita da artista” (2019) e “Je sò accussì” (2022), quest’ultimo caratterizzato da testi in dialetto e sonorità nu-soul con ospiti come Ghemon e Fabrizio Bosso, al ritorno a Sanremo con “Anema e core”, brano che dà il titolo alla nuova spettacolare tournée.



Un concentrato travolgente di emozioni, in cui si mescolano alla perfezione jazz, soul, pop, sonorità mediterranee, groove ed elettronica, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. Questo e molto altro è “Anema e core tour” di Serena Brancale. Un viaggio entusiasmante che farà tappa nel cuore pulsante della Sicilia, a Palermo, nella suggestiva cornice del Teatro di Verdura (viale del Fante, 39). Un evento esclusivo, firmato Patagonia Pictures, che verrà celebrato domenica 3 agosto 2025 alle ore 21.00. Biglietti disponibili sul circuito online Ticketone (al link https://www.ticketone.it/event/serena-brancale-teatro-di-verdura-20060278/?affiliate=IGA) e nei punti vendita ad esso collegati.