Serie D: Favara difendila! Un appello alla passione e all’unità cittadina

Favara torna a vivere la Serie D dopo vent’anni di assenza, e l’emozione che si respira in città è palpabile. L’appello lanciato con un post Facebook da Giuseppe Piscopo, responsabile dell’area comunicazione della ASD CastrumFavara, è un invito appassionato rivolto a tutti i cittadini affinché sostengano con forza e unità la Pro Favara in questa nuova e stimolante avventura calcistica. Il post, intitolato “Serie D: Favara difendila!”, esorta i tifosi a ritrovare quella #passionegialloblu che ha sempre caratterizzato la cittadina chiaramontana, ricordando i momenti di gloria e le sfide passate sui campi polverosi del vecchio stadio Comunale, oggi intitolato a Giovanni Bruccoleri. Piscopo sottolinea quanto sia cruciale, per il successo della squadra, che tutta la città si stringa attorno alla Pro Favara, formando una comunità compatta e determinata a difendere la categoria. Segue il discorso completo qui