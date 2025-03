Serie D – Girone I: ASD CastrumFavara e Sancataldese Calcio si dividono la posta in palio

Termina in pareggio 1-1 la sfida tra CastrumFavara e Sancataldese, valida per la 29ª giornata del campionato di Serie D – Girone I. Un match combattuto, con i padroni di casa che hanno tenuto il pallino del gioco per gran parte dei 90 minuti, senza però riuscire a trovare il gol della vittoria. Il primo tempo è stato caratterizzato da un buon ritmo, con il CastrumFavara che ha cercato di imporre il proprio gioco. Tuttavia, a passare in vantaggio è stata la Sancataldese al 33’, grazie a un calcio d’angolo ben battuto e finalizzato da Paladini, che ha colpito di testa battendo il portiere avversario. I padroni di casa non si sono arresi e hanno continuato a spingere alla ricerca del pareggio, trovandolo al 41’ con un calcio di rigore trasformato da Varella, che ha spiazzato il portiere avversario. Il primo tempo si è così chiuso sul risultato di 1-1. Nella ripresa, il CastrumFavara ha cercato con insistenza il gol del vantaggio, costruendo diverse azioni pericolose, ma senza riuscire a concretizzare. Anche la Sancataldese ha provato a colpire con qualche ripartenza, senza però trovare la via della rete. Il punteggio è rimasto invariato fino al triplice fischio dell’arbitro. Con questo pareggio, entrambe le squadre salgono a 28 punti in classifica, rimanendo in una posizione delicata e costrette a lottare nelle prossime giornate per evitare la zona playout. Il CastrumFavara tornerà in campo nella prossima giornata con l’obiettivo di tornare alla vittoria, mentre la Sancataldese cercherà di sfruttare al meglio il prossimo turno per allontanarsi dalle zone basse della classifica.