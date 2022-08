Domani 10 agosto, a Serradifalco (CL) nell’area antistante il Teatro De Curtis avrà luogo il 1° Festival “Serradifalco suoni e sapori. Cantautori in Festival”.

L’evento, organizzato dal Comune di Serradifalco con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana, sarà una rassegna di cantautori emergenti provenienti da tutta la Sicilia che proporranno esclusivamente i loro brani inediti dal vivo.

L’evento è ideato dal medico / cantautore Salvatore La Carrubba in collaborazione con Armando Cacciato, produttore per l’etichetta indipendente Circuiti Sonori e Liria Zaffuto, content creator di Radio RCS.

Supportato da Vincenzo Volo, direttore artistico del Teatro “De Curtis”, , inizierà alle 20:00 ed ha l’obiettivo di creare un grande fermento di musica d’autore che spesso non riesce ad emergere, sommerso dalla offerta mainstream legata piu’ alle mode del momento.

Numerosi gli artisti presenti, tra i quali alcuni degli stessi vincitori di prestigiose manifestazioni di carattere nazionale.

Saliranno sul palco:

Corrado Neri, Gero Riggio, Giulia Mei, Salvatore La Carrubba, Armando Cacciato, Peppe Sferrazza, | Geco, Fulvio Caruana, Salvo Caruso, Roberto Puccio, Erica Filocamo, Calandra e Calandra, Noemi Bruno, Principe /Salvatore Mineo, Francesco Ragusa, Roberta e Adriana Prestigiacomo, Benedetto Carvello, Fatalia, Antonio Sciabica, Sal Marchese, Denise Middione, Giuseppe D’amico, Nicola Merlisenna, PEO.

Presenterà Marco Cambiano con Miriana Corduana.

Nel corso dell’evento ci sarà anche una presenza gastronomica legata alle tradizioni del territorio in una area di grande tradizione. L’ingresso è gratuito.

Serradifalco si trova al centro della Sicilia ed è facilmente raggiungibile (Autostrada A19 Palermo.-Catania, uscita Caltanissetta ).

Per Info potete mandare un messaggio nelle pagine social ufficiali dell’evento.