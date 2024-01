Serrata contro l’uso di ganci e corde per i rifiuti: Il Comune prende provvedimenti

Nel corso di una recente dichiarazione congiunta, il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore all’Ecologia Lillo Attardo hanno espresso preoccupazione per l’insorgere di un comportamento rischioso da parte di alcuni concittadini. Sembrerebbe che l’utilizzo di ganci e corde per esporre i rifiuti non sia del tutto scomparso, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti e degli operatori ecologici.

In risposta a questa situazione, il Comune ha emesso diffide alle ditte locali, al non ritiro di tali rifiuti e all’applicazione del bollino rosso per mancata conformità. Si tratta di un passo deciso per contrastare un comportamento che potrebbe avere gravi conseguenze sull’ambiente urbano.

Il comunicato ufficiale avverte che in caso di reiterazione di tali pratiche da parte dei cittadini, la polizia locale sarà incaricata di infliggere sanzioni adeguate. Il sindaco e l’assessore si appellano alla collaborazione di tutti i residenti, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per garantire la sicurezza pubblica e la corretta gestione dei rifiuti.