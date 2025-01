Servizio idrico e manutenzioni: accordo “svolta” tra Comune di Agrigento e Aica

“Ad Agrigento saranno eseguiti più celermente e con efficacia gli interventi urgenti di manutenzione idrica a rimedio, in particolare, dei ricorrenti inconvenienti causati dalla vetustà delle condotte, tra rotture e dispersioni. Nel contempo, sarà assicurata la continuità dell’erogazione idrica a tutela di un servizio pubblico essenziale”. Così il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, interviene a seguito dell’approvazione in giunta della delibera numero 12 del 27 gennaio che sancisce un accordo, sostenuto e promosso con determinazione dallo stesso Miccichè, con l’Aica, l’ente gestore del servizio idrico. Nel dettaglio: il Comune di Agrigento compenserà delle bollette non ancora saldate all’Aica eseguendo, al posto dell’Aica stessa, degli interventi di manutenzione ordinaria sulla rete idrica, riparando tutte le rotture segnalate quotidianamente dai cittadini.

Miccichè aggiunge: “L’Amministrazione comunale ha voluto fortemente questa convenzione, ritenendola utile sotto il profilo strutturale e logistico legato alla manutenzione delle infrastrutture idriche della città. Confermiamo e rilanciamo il massimo impegno nel settore idrico, con costante e serrata attenzione alle incombenze soprattutto a breve termine. Più in prospettiva confidiamo nei lavori di ricostruzione della rete idrica cittadina e nell’attivazione dell’impianto di dissalazione a Porto Empedocle, di cui si occupa il Commissario nazionale per l’emergenza idrica su diretto input da parte del presidente della Regione, Renato Schifani, sempre attento alle problematiche del nostro territorio”.